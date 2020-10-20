İzmir'de FETÖ üyesi 4 kişi gözaltına alındı

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski emniyet amiri M.K, eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.
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