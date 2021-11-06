İzmir'de ''yasak aşk'' dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, karısını ve sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi av tüfeğiyle vurdu. Kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahıs yaşam savaşı veriyor.

Dün akşam saatlerinde Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Cafer S. (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser S. (42) ile Burak I.'nın (41) seslerini duydu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine Cafer S. ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer S., evdeki av tüfeğiyle karısını ve Burak I.'ya ateş açtı. Gülümser S. ve Burak I., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülümser S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Av tüfeği ile ağır yaralanan Burak I. ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA