  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kaçakçıların bağırsak ve midelerinden çıkanlar şoke etti

Kaçakçıların bağırsak ve midelerinden çıkanlar şoke etti

Kaçakçıların bağırsak ve midelerinden çıkanlar şoke etti
Güncelleme:

Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otomobilden inip, bir araca binen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin araçları İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde durduruldu.

Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler A.A. (36) ve H.T.’nin (44) üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Tedirgin davranışlar sergileyen 2 şüpheli, detaylı kontrol için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek röntgenleri çekildi. Röntgende 2 şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu tespit edildi.

Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.A. ve H.T. gözaltına alınırken, yuttukları 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin de tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise, bir ruhsatsız tabanca ve 99 fişek ele geçirildi. Ayrıca A.A. ve H.T. ile bağlantılı olarak onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen R.K. (44) de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler bağırsak mide uyuşturucu samsun kaçakçı uyuşturucu kaçakçısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merve Özbey konsere çıkmadı, belediye başkanı küplere bindi Merve Özbey konsere çıkmadı, belediye başkanı küplere bindi TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Son seçim anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci? Son seçim anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci? Bir otomotiv devi daha Türkiye'de üretime başlıyor Bir otomotiv devi daha Türkiye'de üretime başlıyor Düşük maaş alan emeklilere zam kararı Düşük maaş alan emeklilere zam kararı İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi Suriyelinin evinden 17 kaçak göçmen çıktı: Kişi başı bin TL'ye kiralamış Suriyelinin evinden 17 kaçak göçmen çıktı: Kişi başı bin TL'ye kiralamış Türkiye'nin en büyük 3. dağında dikkat çeken manzara Türkiye'nin en büyük 3. dağında dikkat çeken manzara En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu
Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı