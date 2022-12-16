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''Kaçmaktan yoruldum'' deyip kendini ihbar etti

''Kaçmaktan yoruldum'' deyip kendini ihbar etti
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Diyarbakır'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan 23 yaşındaki cinayet şüphelisi, kaçmaktan yorulduğu belirterek, kendini ihbar etti.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde, 11 Ekim 2018’de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman K. (62), Mustafa Ç. (32) ve Orhan Ç. (32) hayatını kaybetti. ‘Manav cinayeti’ olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti. Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi. Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Etiketler diyarbakır cinayet şüphelisi ihbar
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