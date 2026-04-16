  Kadıköy metrosunda dehşet anları: İntihar girişimini yolcular engelledi

İstanbul’da son dönemde ulaşım hatlarında artış gösteren intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Marmaray istasyonlarında Nisan ayı içinde yaşanan 4 trajik olayın ardından, bu kez Kadıköy Metro İstasyonu’nda bir kişi canına kıymak istedi. Vatandaşlar raylara inerek şahsı engelledi.

İstanbul'da toplu taşıma istasyonlarında art arda yaşanan intihar vakaları kamuoyunda derin endişe yaratırken, Kadıköy Metro İstasyonu'nda yüreklerin ağza geldiği bir olay yaşandı. 

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, beklediği perondan raylara atlayarak hayatına son vermek istedi. O esnada istasyona yanaşan bir trenin olmaması en büyük şans oldu. Durumu fark eden ve saniyelerle yarışan çevredekiler, hiç tereddüt etmeden raylara inerek şahsa müdahale etti.

Raylara inip kurtardılar

Vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.

Marmaray'da bir intihar daha! Son 10 günde 4'üncü intihar yaşandı!Marmaray'da bir intihar daha! Son 10 günde 4'üncü intihar yaşandı!Güncel

 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş!
Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş!
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada
Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın!
Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın!
Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler!
Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler!
Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı
Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı
Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı Okulda katliam yapan saldırganı arkadaşı anlattı Okul saldırısında gizli kahraman ortaya çıktı: Saldırgana müdahale etmiş! Okul saldırısında gizli kahraman ortaya çıktı: Saldırgana müdahale etmiş! Sabri Sarıoğlu’ndan hakkındaki skandal iddiar sonrası ilk açıklama Sabri Sarıoğlu’ndan hakkındaki skandal iddiar sonrası ilk açıklama Şimdi de Tokat! ''Okula saldırı'' paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı Şimdi de Tokat! ''Okula saldırı'' paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı İlkokulda mide bulandıran olay: 70 yaşındaki kapı görevlisi tutuklandı İlkokulda mide bulandıran olay: 70 yaşındaki kapı görevlisi tutuklandı Okul saldırganının polis babasının ifadesi ortaya çıktı Okul saldırganının polis babasının ifadesi ortaya çıktı Ünlü isimden okul katliamları sonrası olay sözler: ''Üremeyin, daha az sevişin!'' Ünlü isimden okul katliamları sonrası olay sözler: ''Üremeyin, daha az sevişin!'' 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! İstanbul'da vahşet: Yalnız yaşayan kadın kanlar içinde ölü bulundu İstanbul'da vahşet: Yalnız yaşayan kadın kanlar içinde ölü bulundu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Balıkesir'de ''diploma'' krizi: CHP’li Meclis Üyesi Oktay Erbalaban hakkında hayali diploma iddiası! Balıkesir'de ''diploma'' krizi: CHP’li Meclis Üyesi Oktay Erbalaban hakkında hayali diploma iddiası! MHP'de sular durulmuyor: Üç il teşkilatı feshedildi! MHP'de sular durulmuyor: Üç il teşkilatı feshedildi! Türkiye'nin dev bankasında yine ''erişim'' krizi! Bankadan İlk Açıklama Geldi Türkiye'nin dev bankasında yine ''erişim'' krizi! Bankadan İlk Açıklama Geldi Kahraman Ayla öğretmenin eşi cenaze töreninde fenalaştı! Kahraman Ayla öğretmenin eşi cenaze töreninde fenalaştı! Kahramanmaraş'ta okuldaki katliamda saldırının 5 gün önce yazılan kanlı planı ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta okuldaki katliamda saldırının 5 gün önce yazılan kanlı planı ortaya çıktı! Anne toprağa gömülü, oğlu başından vurulmuş halde bulundu Anne toprağa gömülü, oğlu başından vurulmuş halde bulundu Okul saldırısında şok ayrıntı: ''Eski müdür yardımcısı aramadan içeri almıyordu'' Okul saldırısında şok ayrıntı: ''Eski müdür yardımcısı aramadan içeri almıyordu'' Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi