Kadıköy metrosunda dehşet anları: İntihar girişimini yolcular engelledi

İstanbul’da son dönemde ulaşım hatlarında artış gösteren intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Marmaray istasyonlarında Nisan ayı içinde yaşanan 4 trajik olayın ardından, bu kez Kadıköy Metro İstasyonu’nda bir kişi canına kıymak istedi. Vatandaşlar raylara inerek şahsı engelledi.

İstanbul'da toplu taşıma istasyonlarında art arda yaşanan intihar vakaları kamuoyunda derin endişe yaratırken, Kadıköy Metro İstasyonu'nda yüreklerin ağza geldiği bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, beklediği perondan raylara atlayarak hayatına son vermek istedi. O esnada istasyona yanaşan bir trenin olmaması en büyük şans oldu. Durumu fark eden ve saniyelerle yarışan çevredekiler, hiç tereddüt etmeden raylara inerek şahsa müdahale etti. Raylara inip kurtardılar Vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı. Marmaray'da bir intihar daha! Son 10 günde 4'üncü intihar yaşandı!Güncel İHA