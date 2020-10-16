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  4. 16 Ekim 2020 15:36

Kafatası bulunmuştu! O bölgede arama yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlenen kafatasının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılıyor.

Kafatası bulunmuştu! O bölgede arama yapıldı
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Bodrum İçmeler mevkisine, polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Kafatası bulunan kişiye ait başka bir parça bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarında, iz takip köpekleri de yer aldı.

Geniş bir alanda sürdürülen arama çalışması, gruplar halinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Bodrum'da bir tersanenin çalışanları tarafından 16 Temmuz'da, iş yerinin önünde bulunan kafatasının 2019'un aralık ayında İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklanmıştı.

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