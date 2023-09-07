Kan donduran olay: Kafeden çıktı, susturucu takılmış silahla başından vuruldu

Diyarbakır'da bir kafeden çıktığı sırada susturucu takılı tabanca ile saldırıya uğrayan M.U. (35), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat sokağında bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen iki şüpheliden biri, kafeden çıkan M.U.'ya susturucu taktığı tabancayla ateş etmeye başladı. M.U., başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.U., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. M.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.