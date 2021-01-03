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  4. 03 Ocak 2021 17:32

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da şiddetli deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.17'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da şiddetli deprem
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Meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin şiddetini 4,2 ölçerken derinliğini yerin 8.5 kilometre altında belirledi.

Elazığ'da saat 16.30 sıralarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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