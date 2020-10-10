Karadeniz'de dev dalgalar! Deniz yola taştı

Karadeniz'deki şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü. Samsun'un Atakum ilçe sahilinde dev dalgalar taşları yola savurdu.

Sahil şeridini dolduran deniz suları sahili denize kattı. Her akşam binlerce insanın yürüyüş yapmak için kullandığı sahil yolunu kaplayan deniz suyu ve taşlar nedeniyle vatandaşlar uzaktan dalgaları izledi. Sabah saatlerinde fırtınanın etkisi azaldı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte fırtınanın oluşturduğu etki sahil şeridinde gözlemlendi.