Kartalkaya faciasında otel sahibi tutuklandı

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Otel sahibi ve şirket genel müdürü tutuklandı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi H.E. ve şirket genel müdürü E.A.'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Grand Kartal Otel'in sahibi H.E., şirket genel müdürü E.A. tutuklandı.

DHA