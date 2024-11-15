  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayıp 5 kız çocuğu drone ile bulundu

Kayıp 5 kız çocuğu drone ile bulundu

Güncelleme:

Tunceli’de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi.

Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, katıldıkları gezide yollarını kaybedince, 112’yi arayarak ormanlık alanda kayboldukları ihbarında bulundu.

Tunceli’de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi.

2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Jandarma tarafından bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

İHA

Etiketler drone Tunceli dron kayıp kız çocukları Jandarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlar uyardı 1 hafta tamam, 2 hafta tamam ama sonra... Uzmanlar uyardı 1 hafta tamam, 2 hafta tamam ama sonra... Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafları ortaya çıktı Narin'in abisinin kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafları ortaya çıktı TCMB açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri değişti TCMB açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri değişti Kredi kartı sahiplerine kötü değil, çok kötü haber Kredi kartı sahiplerine kötü değil, çok kötü haber EFT ya da havale yaparken bu saati geçiren %50 zamlı ek ücret ödeyecek EFT ya da havale yaparken bu saati geçiren %50 zamlı ek ücret ödeyecek O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu Haftasonunda çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi Haftasonunda çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi Hamile kadını öldürmeden önce ağaca bağlayıp, çocuklarının ölümünü izletmiş! Hamile kadını öldürmeden önce ağaca bağlayıp, çocuklarının ölümünü izletmiş! Altın fiyatlarında 3.5 yıldır böylesi görülmedi Altın fiyatlarında 3.5 yıldır böylesi görülmedi Eşi tarafından terk edilen Icardi, Wanda Nara sessizliğini bozdu Eşi tarafından terk edilen Icardi, Wanda Nara sessizliğini bozdu
Nevşin Mengü ''uyuz olduğum bakan'' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü Nevşin Mengü ''uyuz olduğum bakan'' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü Her bir araç için 2 bin 360 TL ödenecek Her bir araç için 2 bin 360 TL ödenecek Kamuya binlerce yeni personel alım ilanı yayınlandı Kamuya binlerce yeni personel alım ilanı yayınlandı Rize'deki deprem paniği saniye saniye kamerada Rize'deki deprem paniği saniye saniye kamerada BYD Türkiye'de merakla beklenen modellerinin satışına başladı BYD Türkiye'de merakla beklenen modellerinin satışına başladı İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısını uyardı İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısını uyardı AK Partili isim ''torpil''i bu sözlerle savundu AK Partili isim ''torpil''i bu sözlerle savundu ''Evden çık'' diyen ev sahibine kızdı, evi ateşe verdi! ''Evden çık'' diyen ev sahibine kızdı, evi ateşe verdi! Cani koca polise gidip itiraf etti; ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Cani koca polise gidip itiraf etti; ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Mike Tyson, ringe çıkacağı ünlü Youtuber'ı tokatladı Mike Tyson, ringe çıkacağı ünlü Youtuber'ı tokatladı