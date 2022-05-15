Kayıp balıkçının cesedi bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Durmuş B.'nin (48) cesedi bulundu.
Marmaris ilçesi, Çamlı İskelesi'nden 11 Mayıs günü akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan Durmuş B.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter, 1 bot, 1 dalış timi sevk edildi. Ekipler, B.'nin teknesini Lacivert Koy açıklarında kayalığa çarpmış halde buldu. Ekipler, bugün de Sedir Adası açıklarında B.’nin cansız bedenini buldu. Durmuş B.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
DHA
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