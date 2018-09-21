Kayıp çocuk olayında tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Cezaevi firarisi olan Ertan B. ağabeyi Ercan B. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanıyordu. 6 ayrı suç kaydı olan Ertan B., valizleriyle birlikte şehri terk etmek üzereyken havaalanında gözaltına alındı.. İfadesinde küçük Sedanur ve yanındaki çocuklarla konuştuğunu kabul eden Ertan B. 'Çok kısa konuştuk, aramızda duvar vardı, sonra ayrıldım' dedi.

Suç kaydı çok

Kağızman'da 6 gündür kayıp olan 9 yaşındaki Sedanur'u arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Ertan B. ise cezaevine gönderildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Ertan B.'nin dosyasındaki bilgilere göre 5 ayrı suçtan kaydı var. Bu suçlar 'Adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Hürriyeti tahdit (kız kaçırma)' ve 'hırsızlık'... Dosyasına göre Ertan B. 2001 yılında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girdi. 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine nakledilirken firar etti. Köyüne geldiğinde ise 'cezaevinden izinli geldim' dedi.

Havaalanında yakalandı

Çocukların, Ertan B'yi işaret eden ifadeleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı valiziyle birlikte şehirden ayrılmak için gittiği havaalanında yakaladı.

Cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu

Ertan B'nin köyden ayrılırken kendisini görenlere '(Müge Anlı'nın) Televizyon programına katılmaya gidiyorum' dediği öğrenildi. Yapılan incelemede Etcan B'nin telefonunda cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu.

'Gördüm, yanlarına gittim'

İfadesinde 'Çocukları gördüm, yanlarına gittim' diyen Ertan B. Sedanur'un da aralarında bulunduğu çocuklarla konuştuğunu, ancak aralarında bahçe duvarı olduğunu, duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti. Üzerinde bulunan eve abisinin bilgilerini içeren sahte kimliği firardan dolayı arandığı için yaptırdığını söyleyen Ertan B, köye ailesini görmeye geldiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Ertan B.'nin kardeşi Ö.B.'nin de ifadesi alındı. Kardeşiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Ö. B.' önce kardeşiyle kız kaçırma olayından dolayı arasının açıldığını ve görüşmediklerini söyledi. Ancak daha sonra çocuğun kaybolduğu saatlerde birlikte olduklarını iddia etti.

Soruşturma devam ederken küçük Sedanur'u arama faaliyetleri de devam ediyor