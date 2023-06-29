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Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan yabancı uyruklu gencin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Bismil ilçesi Bozçalı Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri kenarında kayıp yabancı uyruklu gence ait elbise ve ayakkabı bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Sağlık, Diyarbakır AFAD'dan 5 arama ve kurtarma teknisyeni (2 dalgıç) 1 arama ve kurtarma aracı ile 1 adet iveco aracı, JAK ve AFAD kurbağa adamlar sevk edildi.

Dün aramalara başlayan ekipler, gece yarısı çalışmaları durdurdu. Sabah arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler dicle nehri kadın cesedi
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