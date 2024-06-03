Kayıp lise öğrencisi otoparkta ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, dünden beri haber alınamayan denizcilik lisesi öğrencisi H.K. (16), evinin yakınındaki binanın otoparkında ölü bulundu.

Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan H.H.K., dün saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan K. akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla H.H.K.’yi gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, K.'ye ulaşılamadı.

Bugün de aramalara devam eden yakınları, H.H.K.’yi evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, H.H.K.'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polisin, K.'nin cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi.

H.H.K.’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.'nin cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi H.K. (38) bayıldı. H.K.’ye yakınları müdahale etti.

Polis, H.H.K.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA