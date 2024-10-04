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Kayıp Rojini arama çalışmalarında 7. gün

Kayıp Rojini arama çalışmalarında 7. gün
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Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'i için arama çalışmaları 7. günde devam ediyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin, yeni kaydını yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024’te yurt yemekhanesinde yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek üzere yurttan ayrıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Rojin'in annesiyle görüntülü konuştuğu ve bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra sahilde bir süre oturup gölü izlediği görülüyor. Ancak o andan sonra kendisinden haber alınamadı.

Arama çalışmaları, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleriyle birlikte görev alırken, gölde de ekipler tekne ve botlarla araştırma yapıyor. Rojin'in bir an önce bulunması için tüm çabalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ailesi ve arkadaşları ise endişeyle gelişmeleri takip ediyor.

 

Etiketler rojin kayıp genç kız kayıp rojin Van Van Gölü
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