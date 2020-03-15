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  4. 15 Mart 2020 10:18

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası ortalık karıştı. Araçlarından inen 5 kişinin tekme tokat birbirine girdiği kavga amatör kameraya yansıdı.

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Olay, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü. 



Kavga anları kavgayı görerek aracını durduran bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye vurmayı sürdürdükleri görülüyor.

 

DHA

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trafik kazası , kavga , kuzey marmara otoyolu
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