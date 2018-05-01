Kaza yaptıran şakacı eşinden şikayetçi olmadı

Pes dedirten olay önceki gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış B., iddiaya göre Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan B.'nin kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı.

Panikleyen Gülcan B., direksiyon kontrolünü yitirince Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülcan B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan B. ve yanındaki arkadaşı Emel G. ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ!

Olay yerinden kaçan Barış B.'nin eşi Gülcan B.'ye şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHBAR ETMİŞ

Yapılan incelemede 155 Polis ihbar hattına bir kadın sürücünün başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ihbarı ulaştığı, polis ekiplerinin olaya müdahale etmek için Konuralp mevkiine giderken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Barış B. ise polis merkezine gelerek ifade verdi. Gülcan B. eşinden şikayetçi olmazken, kazada mağdur olan ve 8 aylık bebekleri yaralanan Mesut ve Büşra Yoldaş, Barış Baş ve eşi Gülcan Baş'tan şikayetçi oldu. Barış B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.