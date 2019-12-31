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  4. 31 Aralık 2019 16:39

Kediyi çelik telle asarak öldürdüler !

Antalya'da bir sitenin bahçesindeki kedi çelik telle asılarak öldürüldü. Asılarak öldürülen kedi besleyenler tarafından gömüldü.

Kediyi çelik telle asarak öldürdüler !
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Antalya'da bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılarak öldürüldü. 
 
Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"KEDİLERİ BESLEDİĞİMİZ İÇİN SÜREKLİ TEHDİT EDİYORLARDI"

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

DHA

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