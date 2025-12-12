  1. Anasayfa
  Kiracısının evini basıp ortalığı birbirine kattı: ''Burası Esenyurt gerekeni yapacağız''

Kiracısının evini basıp ortalığı birbirine kattı: ''Burası Esenyurt gerekeni yapacağız''

İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve yakınları, 3 aydır kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısının evine saldırdı. Camlara vurup, taş atan şahıslar tehditler savurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Ev sahibi ve yakınları, birkaç aydır birikmiş kirasını ödemeyen kiracısı ile konuşmak için eve geldi. Yaşanan tartışma bir süre sonra saldırıya dönüştü. Kalabalık grup, kiracı N.T.'nin evinin kapısına eşyalarına zarar verdi. Yaşanan anlarda T. ailesi, olayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları emniyete götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan süreci anlatan kiracı N.T.," Ev sahibim ve evi tuttuğum emlakçı geldi konuştuk. Maddi sıkıntılarım olduğu için süre istedim onlardan fakat kendileri bu süreyi bana tanımadı. Kalabalık bir grup evime saldırdı. Ayakkabılarımı kırdılar, kapımı kırdılar tüple saldırdılar. Ben sakinliğimi korudum. Çocuklarım var. Polisi aradım geldiler haklarında işlem başlattık. Şikayetimi çekmemem için beni zorluyorlar. Ben şikayetimden vaz geçmeyeceğim. 5 aydır değil ayın 15’inde 3’üncü kiram var. Her birisi farklı farklı süreden bahsediyor. Oturduğum süre belli attığım paralarda dekontlarda sabit. Çoluk çocuğumun can güvenliği yok. Şu anda işten çıktım buraya geldim bir sorun var mı diye. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Şikayette bulunduk. Adaletin yerini bulacağını düşüyorum. Mahkeme sürecine gireceğiz. Dün akşam da babası geldi 'bu evden çıkacaksın 2 gün içinde burası Esenyurt gerekeni yapacağız. Biz bir şekilde sizi çıkaracağız' diyerek tehditler savurdu" dedi.

