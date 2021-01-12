  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Ocak 2021 22:01

Kiraladığı apartta ölü olarak bulundu

Isparta'da bir kişi, kiraladığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kiraladığı apartta ölü olarak bulundu
A+ A-

Gökhan E'den bir süre haber alamayan apart sahibi, Kutlubey Mahallesi'ndeki aparta geldi.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULDU
Gökhan E'nin kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yattığını gören apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gökhan E'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

kiralık , ısparta , apart
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM