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Kırklareli'nde yangın! 2 ev ağır hasar aldı

Kırklareli'nde yangın! 2 ev ağır hasar aldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Kasım Karlı'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki bir eve de sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Bazı vatandaşların evlerinin balkonundan hortumla su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Etiketler Kırklareli yangın ev
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