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  4. 26 Ocak 2021 18:09

Kız arkadaşı ile birlikte camiye girip hırsızlık yaptı!

Van’da hırsızlık yapmak için giren Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’ne giren genç kız ve arkadaşı camideki bağış kumbarasını açıp içindeki parayı alırken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kız arkadaşı ile birlikte camiye girip hırsızlık yaptı!
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Olay, dün öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yaşandı. Kız arkadaşı ile birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti.

Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı. Kumbaradaki bir miktar parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı.

Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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