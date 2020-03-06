  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Mart 2020 19:44

Kız arkadaşını vurup intihar etti !

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşını vurup intihar etti !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ş. üzerinde bulunan tabancayla kız arkadaşını bacağından vurarak yaralarken, silahı kendine doğrultarak ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, Kazım Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
intihar , kız arkadaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM