Kocaeli'de kuzen dehşeti: Bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı kuzeni tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol içen F.T. (19) ve kuzeni F.T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F. T.'nin cenazesi ise Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

