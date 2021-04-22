Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef A.'nın (43) kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada minibüste bulunan Rammdan A. ve eşi Ayşe El M. yaşamını yitirdi. Sürücü Abdullatef A. ve 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA