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Köpeğiyle ava çıkmıştı; köpeği tarafından öldürüldü

Köpeğiyle ava çıkmıştı; köpeği tarafından öldürüldü
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Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Ö.G. (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ö.G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi. Hayatını kaybeden Ö.G.'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

 

İHA

Etiketler avcı köpek kaza silah tüfek
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