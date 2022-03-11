Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı üniversiteli Rabia'dan acı haber
Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarpan ve yoğun bakıma kaldırılan 20 yaşındaki Rabia 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 5 Mart’ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rabia K., arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı.
Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, K.'ya çarptı. Yaralanan K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. K., buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.
7 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Rabia K., yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. K.'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencimiz Rabia K., geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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