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  4. Korkunç olay: 17 yaşındaki genç, arkadaşını 9 yerinden bıçakladı

Korkunç olay: 17 yaşındaki genç, arkadaşını 9 yerinden bıçakladı

Korkunç olay: 17 yaşındaki genç, arkadaşını 9 yerinden bıçakladı

Karaman'da henüz 17 yaşındaki genç, daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Karaman'da A.A.,(17), daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşı berber kalfası Samet A., çıkan tartışmada 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, Gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta meydana geldi. A.A., daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet A. ile yolda karşılaştı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A., kavgada A.'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

A.A'nın ilk ifadesinde ''Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı ''dediği öğrenildi. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler arkadaş ölüm bıçaklama
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