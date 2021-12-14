Korkunç olay! Evde çürümüş cesedi bulundu

Kastamonu'da 57 yaşındaki Ümit B., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaklaşık 4 ay önce öldüğü tespit edilen adamın cesedinin iskelete döndüğü belirtildi.

Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi.

EKİPLER İSKELETE DÖNMÜŞ CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Ümit B.'den uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit B.'nin iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen B.'nin cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA