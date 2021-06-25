Korkunç olay: Görme engelli kız çocuğu 6. kattaki terastan düştü

Görme engelli olduğu belirtilen 9 yaşındaki kız çocuğu dengesini kaybederek 6 katlı binanın terasından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Görme engelli olduğu belirtilen 9 yaşındaki kız çocuğu dengesini kaybederek 6 katlı binanın terasından aşağı düştü. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzan Ortahisar ilçesinde 6 katlı bir apartmanın teras katında bulunan ve görme engelli olduğu da öğrenilen 9 yaşındaki N.D., dengesini kaybedince beton zemine düştü.



Küçük kız çocuğunun düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerini aramasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan N.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.