Kredi talebi reddedilen 63 yaşındaki vatandaş intihar etti

Diyarbakır'da seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki vatandaş, borçlarını ödemek için bankaya yaptığı kredi başvurusu reddedilince, yaşamına son verdi.

Diyarbakır’ın Sur İlçesinde seyyar satıcılık yapan 63 yaşındaki S.B., borçlarını ödemek için bankaya kredi talebinde bulundu ancak banka başvuruyu reddetti. S.B. bankadan gelen ret talebinin ardından yaşamına son verdi.

Diyarbakır’ın Sur İlçesinin Melikahmet Caddesinde seyyar satıcılık yapan S.B. borç batağında olup kredi talebinde bulunduğu özel bankadan da ret cevabı alınca yaşamına son verdi. S.B.’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi. S.B. asri mezarlıkta sessiz sedasız toprağa verildi.

Sur’un Fatihpaşa Mahallesinde yaşayan S.B.’ın evi çukur ve hendek olaylarında ağır hasar gördü. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine yaşadığı mahalleyi terk edip kiraya çıkmak zorunda kalan S.B.’ın evi tamamen yıkılırken, çatışmalardan sonra kendisine 27 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

Yalnız yaşayan S.B. yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak kirasını bile ödeyemez duruma gelince amcasının evine sığındığı, burada da ailevi sorunlar yaşayınca kısa süre önce Sur’un köhne sokaklarındaki eski otellerde konakladığı bildirildi.