Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı

Gaziantep'te kumar oynatılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Mekanda tombala oynayan 46 kişi yakalandı. Operasyonda erkeklerin daha çok kumar oynaması için çete adına çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

Gaziantep'te kumar oynatılan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Kumar çetelerinin ağlarına düşen insanlar, bütün mallarını mülklerini bu yasa dışı organizasyonlara kaybedebiliyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü işte böyle bir çeteye operasyon düzenledi. Kumar oynanan mekanın tespit eden emniyet yetkilileri duvardaki tel örgüleri kırarak mekana baskın yaptı, 4’ü süngücü kadın 16 kumar oynatan şüpheli şahıs ve 46 kumar oynayan toplamda 66 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatanlara bu suçlamayla adli işlem yapılırken kumar oynayanlara da 1.336 TL’den toplam 61.456 TL para cezası kesildi.

PEKİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN SÜNGÜCÜ KADINLAR KİM?

Çete üyeleri kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'süngücü kadınlar' diyor onlara. Peki niye? O kadınlar kumar çetesiyle organik bağlantılı olarak çalışıyorlar. Onlar da dışarıdan müşteriymiş gibi kumar oynanan mekana geliyorlar ve her masaya bir kadın oturuyor. Onlar da çetenin bir üyesi değil de sanki tombala oynamaya gelmiş gibi davranıyor. Öyle olunca masadaki erkekleri daha çok kumar oynamaları yönünde motive ediyor. Bunların görevi bu.

CNN Türk