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  4. 29 Ekim 2020 18:15

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DAEŞ operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı.

Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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