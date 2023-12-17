KYK yurdunda yine asansör düştü!

İzmir'de Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5. kattan 2. kata düştü.

Aydın’da bir üniversite öğrencisinin asansör faciasında hayatını kaybetmesinin ardından KYK yurtlarındaki asansör kazaları devam ediyor.

Son olarak İzmir’in Buca ilçesinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazi Ayşe Kız Yurdu’nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5’inci kattan 2’nci kata düştü.

Barınamıyoruz Hareketi’nin X’ten yapmış olduğu paylaşımda, “45 dk mahsur kalan arkadaşımız için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmedi” denildi. Paylaşılan video öğrencilerin kendi çabalarıyla asansör kapısını açmaya çalıştığı görüldü.