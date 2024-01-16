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KYK yurdunda yine asansör düştü

KYK yurdunda yine asansör düştü
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Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü.

Aydın'da 22 yaşındaki Z.E.'nin ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

 Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü.

"YURTLARIN GÜVENSİZLİĞİNE İSYAN EDİYORUZ!"

Yaşananların ardından gece saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, durumu slogan atarak protesto etti.

"Her gün ölümle burun buruna geldiğimiz devlet tarafından sağlanan bu yurtların güvensizliğine isyan ediyoruz!" diyen öğrenciler, "Onlarca arkadaşımızın tehlike içerisinde yaşamasına sessiz kalmayacağız! Katil KYK diyen seslerimiz susmayacak, arkadaşlarımız için hesap sormaya devam edeceğiz!" diye haykırdı.

Etiketler kyk kyk yurdu asansör asansör düştü
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