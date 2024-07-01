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Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 kişi tutuklandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, lise müdür yardımcısı M.Ç.'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 8 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Haziran sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İlçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan M.Ç., okula gitmek için evinden çıkıp, caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. M.Ç., emniyet kemerini taktığı sırada, caddenin karşısında yaklaşık 1 saat bekleyen şüpheli, aracın yanına gelerek Ç.’nin başına tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ç., kurtarılamadı. Ç.’nin cenazesi, 27 Haziran’da görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından aynı ilçedeki Akse Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3 İLDE 11 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olay günü saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler 27 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Adana’da yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi daha gözaltına alarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. İşlemleri tamamlanan, cinayeti işlediği belirlenen D.G. (17) ile diğer şüpheliler B.Y. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden cinayeti işleyen D.G. ile birlikte B.Y. M.Ç., O.D., H.Z., T.Ö., E.K., M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken L.A., A.H. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DHA

Etiketler Kocaeli izmit lise müdür yardımcısı cinayet
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