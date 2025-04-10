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Lise öğrencisini güpegündüz araçla kaçırıp, işkence edip, darp ettiler

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Bursa'nın İznik ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisini camları filmli hafif ticari araçla kaçırıp işkence yaparak darp ettikleri iddia edilen şahıslardan biri tutuklanırken 3'ü serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İznik'teki bir lisede eğitim gören M.D. (14), iddiaya göre Balıkpazarı mevkiinde 4 kişi tarafından beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı.

Lise öğrencisi çocuğu zorla kaçıran şehir eşkiyaları araçta zorla kıyafetlerini çıkardıkları çocuğu taciz etmeye çalıştı. Ancak arabanın içinde avazı çıktığı kadar bağıran çocuk şahısların araçtan inmesinin ardından giyinip kaçmaya çalıştı. Bu seferde M.D.'yi göle atan şahıslar tekme tokat darp ettikleri çocuğun cep telefonunda kayıtlı kız arkadaşını arayarak kıza da küfür ettiler.

Darp ettikleri M.D.'yi hiç bir şey olmamış gibi araca zorla bindirdikleri yere bırakan şahıslar polisi ararsan evini biliyoruz şeklinde gözdağı vererek olay yerinden ayrıldılar.

Eve gelen çocuğunun yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden morluklar ve kızarıklıklar olduğunu farkeden baba Ramazan Demir oğluna ne olduğunu sorunca M.D. babasına olanları anlattı.

Bunun üzerine karakolun yolunu tutan baba şahıslardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların olayda kullandığı hafif ticari aracın plakasına ulaşan ekipler olayda adı geçen 4 kişiyi gözaltına aldı. 

Devam eden soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şahıslardan 32 yaşında ki K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İHA

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Etiketler bursa iznik lise öğrencisi araçla kaçırdılar işkence ettiler darp ettiler saldırı
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