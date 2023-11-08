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Maganda kurşunu bir çocuğun daha ölümüne yol açtı

Maganda kurşunu bir çocuğun daha ölümüne yol açtı
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Gaziantep'te, evinin önünde oynarken nerden ateşlendiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi ile ağır yaralanan 6 yaşındaki minik çocuk 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’in Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden 6 yaşındaki T.G. evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı.

Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu T.G., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen T.G., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

T.G., bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan T.G.’in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bu arada, polis ekipleri T.G.’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler küçük çocuk yorgun mermi ölüm maganda kurşunu
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