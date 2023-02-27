Malatya'daki depremde 29 bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında bazı hasarlı binalar çöktü. AFAD depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini 110 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Yeşilyurt ilçesi olduğu derinliğinin ise 6,96 metre olduğu belirtildi.

Büyük deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.



Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 29 olarak tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 32 kişi sağ olarak kurtarıldı.

AFAD BAŞKANI: 32 KİŞİYİ SAĞ KURTARDIK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da depremde yıkılan bina sayısının 29 olarak tespit edildiğini, yaralı sayısının da 110'a yükseldiğini belirterek, "Bunların bazıları enkazla ilgili bazıları da artçı sarsıntı sonrası yaşanan travma ile ilgili hastanelere başvurmuş durumda. Yoğun bir şekilde arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hem Malatya'da bulunan arama- kurtarma personellerimiz hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama- kurtarma personellerimizle beraber 657 kişilik bir ekip arama- kurtarmayı aktif bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

2 binada arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Sezer, "Enkazdan şu ana kadar 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve eşya alınmamasını özellikle istirham ediyoruz. Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Bu noktada sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte. Hasar alan binalarımız yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği için kesinlikle hasar gören binalardan uzak durmalarını özellikle istirham ettiğimizin bir kere daha altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

3 DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI



AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası neredeyse 3 dakikada 1 artçı sarsıntı olduğu bilgisini veren Sezer, "Bunların birçoğu 5 ve üzeri şeklinde. Orada yaşayan vatandaşlarımız, daha önce de duyurmuştuk, hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı, bu tür tahliye işlemleriyle kesinlikle bu binalara girmesinler" diye konuştu.

TATAR: ARTÇI SARSINTI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar ise 3 haftada 2'si 7.7 ve 7.6, diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem olduğunu hatırlattı. Şu ana kadar 45 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, "Bu gerçekten çok olağan dışı bir durum. Bugün meydana gelen depremi de yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde bir artçı sarsıntı olarak değerlendiriyoruz. Bugünkü deprem Yeşilyurt merkezli bir deprem ve derinliği 6.9 kilometre civarında. Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem. Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükteki depremlerin sayısı 1963, 4-5 arası 471 ve 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da toplam 45 oldu" dedi.

Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini ve 5’in üzerindeki büyüklükte artçılar olacağını söyleyen Tatar, kırsal kesimlerde olası kaya düşmesi tehlikesine karşı da tekrar uyarıda bulundu.

Yeşilyurt merkezli deprem nedeniyle bazı ağır hasarlı binaların yıkıldığı haberleri gelirken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar şöyle konuştu:

Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürkan, ''Merkez üssü Malatya / Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hasarlı evlere girmeyelim." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: