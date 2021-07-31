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Manavgat'tan acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Manavgat'tan acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Türkiye son günlerinde orman yangınları ile felaketi yaşarken Manavgat'tan acı bir haber daha geldi.

Türkiye, günlerdir yangınla mücadele ediliyor. Bakan Koca, acı haberi paylaşarak Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldiğini söyledi.

Etiketler manavgat acı haber
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