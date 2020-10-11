SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Ekim 2020 16:16

Mersin'de işçi midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'de işçi midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Alınan bilgiye göre, kaza Erdemli-Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent mevkisinde meydana geldi. Elma toplamaktan dönen işçileri taşıyan midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

İHA

trafik kazası , mersin , tarım işçisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM