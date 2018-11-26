Merve öğretmen feci şekilde can verdi

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan apartmanın 7. katındaki camı silmek için pencereye çıktığı öne sürülen 31 yaşındaki Merve Alver, beton zemine düştü.

Ailesiyle yaşayan Alver'in yerde yattığını görenler, 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Apartman görevlisi Murat Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahvaltı yaparlarken onlara servis yaptım. Daha sonra camı silerken düşmüş. Babası yanıma geldi, 'Kızım düştü.' dedi. Öğretmendi ama atama bekliyordu. Buradayken yaşıyordu, hastanede ölmüş." diye konuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde de durduğu öğrenildi.