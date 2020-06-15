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  4. 15 Haziran 2020 22:18

Metrelerce yüksekten düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Elşah, ağır yaralandı.

Metrelerce yüksekten düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
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İznik ilçesindeki Çınarlı Camii'nin avlusunu çevreleyen 5 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu Muhammed Elşah, mermer eşiğine basarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Ağır yaralanan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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