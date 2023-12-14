  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Metro istasyonunda intihar girişimi: Kendini metronun önüne attı

Metro istasyonunda intihar girişimi: Kendini metronun önüne attı

Güncelleme:

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda, 17 yaşındaki bir genç kendisini metronun önüne attı.

Olay, saat 22.30 sularında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir şahıs, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı.

Yolcular indirilerek metrolar durduruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler ankara metro intihar intihar girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise'den Ece Seçkin, İrem Derici ve Aleyna Tilki'ye yanıt
Kiracılara güzel haber: Kira fiyatlarında ibre tersine döndü
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Sürekli yorgun hissediyorsanız aman dikkat!
Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi tutarı değişti
Kur'an-ı Kerim’i yırttı, binlerce kişi linç etmek istedi
Araba alım satımında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten yapılacak
Dolar ve Euro'nun ardından FED sonrası altın da yükselişte
Japon deprem uzmanından İstanbul'un 4 ilçesini uyardı
Starbucks’a müşteriler otururken silahlı saldırı!