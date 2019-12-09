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  4. 09 Aralık 2019 10:28

Metro tacizcisi serbest kaldı!

Bursa metrosunda genç kızın yanına yaklaşarak cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan özel okulda tekniker olarak görev yapan bir kişi savcılık sorgusu sonrasında serbest kaldı.

Metro tacizcisi serbest kaldı!
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Bursa'da özel okulda tekniker olarak görev yapan bir kişinin, metroda genç kızın yanına yaklaşarak cinsel organını gösterdiği ortaya çıktı. Genç kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınan kişinin daha sonra savcılıktan serbest kalması tepki topladı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evine gitmek için metroya giden D.U. isimli genç kız, Acemler istasyonundayken, oturduğu koltuğun yanında ayakta bekleyen Murat G. isimli adamın kendisine bakarak cinsel organıyla oynadığını gördü.

Bursa'da özel bir okulda tekniker olarak görev yaptığı öğrenilen Murat G.'nin fermuarının açık olduğunu ve cinsel organının göründüğünü fark etti.

Murat G., D.U.'nun kendisine “teşhirci misin sen” diye bağırması üzerine özür dileyerek montunun önünü kapatıp metrodan indi. Murat G.'nin peşini bırakmayan D.U. metrodan inerek bir kadının da yardımıyla polis ekiplerine haber verdi.

D.U'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet G. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Buna karşılık Murat G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

 

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