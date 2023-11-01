Metrobüs'te sapık kamerada! Araca tecavüz etti

İstanbul'da toplu taşımanın kalbi noktasındaki Metrobüs aracında yaşanan iğrençlik saniye saniye kameralara yansıdı. Bir kişi metrobüste mastürbasyon yaparken görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir erkek, metrobüs ile mastürbasyon yaparken görüntülendi.

O görüntüler sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAMACANAYA TECAVÜZÜ HATIRLATTI

Bursa'da 2009 yılında meydana gelen olayda, bir su dağıtıcısının asansörde boş su damacanasıyla mastürbasyon yaparken iki kez güvenlik kameralarına yakalanması olayında savcılık, “takipsizlik” kararı vermişti.