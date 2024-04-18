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Milli eğitim müdür yardımcısı ve 2 okul müdürüne ihale gözaltısı

Milli eğitim müdür yardımcısı ve 2 okul müdürüne ihale gözaltısı
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Diyarbakır'da ihalede eksik evrak soruşturmasında milli eğitim müdür yardımcısı ve 2 okul müdürü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 yıl önceki bir taşıma ihalesinde eksik bilgi ve evrak olduğu gerekçesiyle yürütülen adli soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı C.G. ile o dönem okul müdürü olarak görev yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde, 2 yıl önce yapılan bir taşıma ihalesinde eksik bilgi ve evrak nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, o dönem ilçede Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan C.G., ile iki ayrı okulun müdürü olan B.Ö. ve M.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan, şu an İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan C.G., Yenişehir ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü M.K. ve öğretmen olarak görev yapan eski okul müdürü B.Ö. daha sonra açığa alındı.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Etiketler ihale yolsuzluk gözaltı milli eğitim müdür yardımcısı meb
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