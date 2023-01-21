Milliyet yazarı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Milliyet'te yazan, CNN Türk'te programlara katılan ve devre mülk dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan Avukat E.A devre mülk dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından E.A. oldu. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanan E.A. Demirören Medya’ya bağlı Milliyet Gazetesi’nde yazarlık yapıyor, CNN Türk’te ekrana çıkıyordu. 'Gayrimenkul Hukuku' isimli bir kitabı bulunan E.A.'ın devre mülk dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunduğu ve 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' başlıklı bir de köşe yazısı yazdığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdikleri, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin, devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını söyleyerek ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları iddia edildi. 342 milyon 88 bin 887 TL'lik dolandırıcılıkla suçlanan şüphelilere yönelik 15 Ocak'ta Aydın, İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te operasyon düzenledi.

Baskınlarda avukatlar dahil 106 şüpheli, gözaltına alındı. 30 kişi tutuklandı, 75 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İzmir Barosu avukatlarından E.A. da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Influencer olarak da bilinen E.A.'ın sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısında bulunduğu görüldü. E.A.'ın sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamı da dikkat çekti. Milliyet gazetesi, tutuklamanın ardından E.A.'ın yazılarını siteden kaldırdı.

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