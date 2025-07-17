Minguzzi cinayeti davasında ara karar

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması 2 Ekim'e ertelendi.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi hazır bulunurken, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

DESTEK İÇİN SALON DIŞINDA BEKLEDİLER

Duruşma çıkışında Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar kısa bir süre avukatı Rezan Epözdemir ile konuştu. 'Mattia Ahmet için adalet' sloganları eşliğinde destek için gelenlerin yanına da giden Yasemin Akıncılar, B.K.'un annesiyle bir süre sarıldı. Ardından da Akıncılar Ümraniye'de bıçaklanarak öldürülen B.K.'nin ve oğlu Matti Ahmet Minguzzi'nin fotoğraflarını eline aldı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tanıklar hakkında zorla getirme kararı verirken, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

DHA