  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması 2 Ekim'e ertelendi.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi hazır bulunurken, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

DESTEK İÇİN SALON DIŞINDA BEKLEDİLER

Duruşma çıkışında Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar kısa bir süre avukatı Rezan Epözdemir ile konuştu. 'Mattia Ahmet için adalet' sloganları eşliğinde destek için gelenlerin yanına da giden Yasemin Akıncılar, B.K.'un annesiyle bir süre sarıldı. Ardından da Akıncılar Ümraniye'de bıçaklanarak öldürülen B.K.'nin ve oğlu Matti Ahmet Minguzzi'nin fotoğraflarını eline aldı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tanıklar hakkında zorla getirme kararı verirken, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

DHA

text-ad
Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonları ilgilendiren karar: Emekli maaşına bloke konulabilecek! Milyonları ilgilendiren karar: Emekli maaşına bloke konulabilecek! Renault'un ezber bozan SUV'u yenilenerek Türkiye'de yollara indi Renault'un ezber bozan SUV'u yenilenerek Türkiye'de yollara indi Marmaray'da eylem var! Bakanlık ''Genel bakım'' dedi Marmaray'da eylem var! Bakanlık ''Genel bakım'' dedi Kentin en büyük ''beyaz altın'' çiftliğini kurdu Kentin en büyük ''beyaz altın'' çiftliğini kurdu Kabine değişikliği için bomba iddia: ''Beklenen gün geldi'' Kabine değişikliği için bomba iddia: ''Beklenen gün geldi'' Havuzlarda görünmeyen tehlike: ''Bir saatten fazla kalmayın'' Havuzlarda görünmeyen tehlike: ''Bir saatten fazla kalmayın'' Tekirdağ'da yemyeşil ormanlar kömür karasına döndü Tekirdağ'da yemyeşil ormanlar kömür karasına döndü CHP lideri Özgür Özel'e yeni soruşturma CHP lideri Özgür Özel'e yeni soruşturma 22 yaşındaki genç kadın sevgilisi tarafından katledildi 22 yaşındaki genç kadın sevgilisi tarafından katledildi Türkiye'nin ''Su şehri''nde sadece 50 günlük su kaldı Türkiye'nin ''Su şehri''nde sadece 50 günlük su kaldı
Özgür Özel, Erdoğan ile ne konuştuğunu ilk kez açıkladı Özgür Özel, Erdoğan ile ne konuştuğunu ilk kez açıkladı Alışveriş merkezinde büyük facia: Ölü sayısı 61'e yükseldi Alışveriş merkezinde büyük facia: Ölü sayısı 61'e yükseldi LGS'de hangi ilden kaç birinci çıktı? MEB tek tek açıkladı LGS'de hangi ilden kaç birinci çıktı? MEB tek tek açıkladı Meteoroloji'den hem sıcak hem sağanak uyarısı Meteoroloji'den hem sıcak hem sağanak uyarısı 14 yaşındaki kız kardeşini döve döve öldürdü 14 yaşındaki kız kardeşini döve döve öldürdü İstanbul'da tek teker faciası kamerada İstanbul'da tek teker faciası kamerada Betona boğulan İstanbul'un yeşil alanı en az ilçesi belli oldu Betona boğulan İstanbul'un yeşil alanı en az ilçesi belli oldu İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla göz kamaştırdı İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla göz kamaştırdı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu Genç kızın cesedi valizde bulunmuştu! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Genç kızın cesedi valizde bulunmuştu! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı